Um casal de cabeleireiros de Vila Nova de Gaia, que geria estabelecimentos no Porto e em Gondomar, foi detido numa operação da Polícia Judiciária (PJ), que desmantelou a maior rede de abastecimento de droga a bairros como Pasteleira Nova, Cerco do Porto, Francos ou Ramalde, avança o Jornal de Notícias.

A mulher, de 41 anos, e o homem, de 42, têm cada um com mais do que um espaço de beleza na zona do Grande Porto.

Conhecidos por serem dedicados ao trabalho, ninguém desconfiava que, pelo menos, uma vez por semana se deslocavam a Lisboa para ir buscar mais de dez quilos de cocaína para vender para a principal rede de narcotráfico do Porto.

Em muitas ocasiões, o homem viajava sozinho. Contudo, a presença da companheira ajudaria a afastar suspeitas das autoridades, que, em caso de possíveis investigações, considerariam que estavam em viagem de negócios ou lazer.

A droga era transportada num compartimento secreto construído no próprio SUV da marca Nissan do casal. A viatura foi sujeita a uma intervenção mecânica, onde o airbag do lugar do passageiro foi retirado para criar o compartimento, que só abria de forma eletrónica.

De volta de Lisboa e regressados ao Porto, o casal guardava a droga até que um elemento da rede a recolhesse.

Sem quaisquer antecedentes criminais, o homem e a mulher foram sinalizados, pela primeira vez, em maio deste ano. Ao longo dos últimos meses, uma vigilância apertada confirmou que "os cabeleireiros eram, de facto, correios de droga ao serviço da organização criminosa", diz a publicação.

Na passada quarta-feira, a PJ encontrou no compartimento 11 quilos de cocaína, um quilo de droga sintética, conhecida como "cocaína rosa", e 100 gramas de haxixe.