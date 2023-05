Foi tudo célere. A decisão de enviar um técnico do SIS ao gabinete de Frederico Pinheiro, ex-adjunto do ministro João Galamba, para recuperar o seu computador, foi tomada em duas horas, "entre o primeiro contacto e a entrega do aparelho, na noite de 26 de abril, e ainda sem o conhecimento de tudo o que veio a saber-se depois", escreve o jornal Expresso esta quinta-feira.

Tudo terá começado com o alerta dado por Eugénia Cabaço, chefe de gabinete do ministro das Infraestruturas, à embaixadora Graça Mira Gomes, secretária-geral dos Serviços de Informações da República Portuguesa (SIRP), que "concertou a ação com o diretor do SIS, Adélio Neiva da Cruz".

Ainda de acordo com o semanário, todas as decisões estarão "registadas por escrito", não tendo sido indicações apenas verbais.