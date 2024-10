A suspensão foi aprovada por unanimidade, antes da audição de Marta Gonçalves, inspetora da Inspeção-Geral das Atividades em Saúde (IGAS).

“A comissão vai estar encerrada de 30 de outubro a 2 de dezembro. Depois, durante esse mês em que vai decorrer o debate do Orçamento, vai-se agendar as próximas datas para novas audições”, disse aos jornalistas o presidente da comissão, Rui Paulo Sousa.

De acordo com o calendário da Comissão de Orçamento, Finanças e Administração Pública, o OE2025 vai ser apreciado entre 28 de outubro e 28 de novembro.

A discussão na generalidade está agendada para 30 e 31 de outubro, enquanto a votação final global para 28 de novembro.

Os deputados também rejeitaram o pedido de reserva de imagem do antigo assessor da Presidência da República para a área da saúde Mário Pinto, com a abstenção do PCP.

“Nós tínhamos pedido a Mário Pinto para fundamentar o porquê dessa reserva de imagem. Ele não respondeu, […] a decisão foi que será tratado como qualquer outro depoente e terá a sua imagem transmitida e os jornalistas poderão estar presentes. Portanto, não foi aceite o seu pedido”, afirmou.

Na semana passada, o presidente da comissão tinha dito que Mário Pinto alegou ter “alguns problemas de personalidade quando está na presença de comunicação social”.