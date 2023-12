O ex-diretor clínico do Hospital de Santa Maria afirmou hoje que nunca foi contactado do Presidente da República sobre o caso das duas gémeas tratadas com um medicamento para a atrofia muscular espinhal, um caso com suspeita de favorecimento.

O diretor clínico do Hospital Santa Maria, Luís Pinheiro, fala à agência Lusa durante uma entrevista, em Lisboa, 11 de fevereiro de 2021. O Hospital Santa Maria conta ao dia de hoje com 271 doentes internados com 64 destes doentes internados nos Cuidados Intensivos covid-19, o número máximo atingido até ao dia de hoje neste Hospital. (ACOMPANHA TEXTO DA LUSA DO DIA 14 DE FEVEREIRO DE 2021). MIGUEL A. LOPES/LUSA Lusa/arquivo