O antigo governante regressa ao parlamento sete meses depois do seu primeiro depoimento, na sequência um pedido potestativo do Chega, após vários depoentes terem apontado a sua interferência no pedido de marcação de consulta das crianças.

Uma delas foi a sua antiga secretária Carla Silva, que disse ter contactado o Hospital de Santa Maria, em Lisboa, onde as crianças foram tratadas em 2020 com um dos medicamentos mais caros do mundo, a pedido de Lacerda Sales.

Lacerda Sales foi a primeira pessoa a ser ouvida na comissão de inquérito que arrancou em maio.

Esta será a 37.ª audição na comissão e deverá ser também a última. A comissão de inquérito poderá ouvir ainda o Presidente da República, que remeteu a decisão sobre uma eventual pronúncia para depois de concluídas as restantes audições.

Às audições presenciais juntaram-se também os depoimentos por escrito de mais sete pessoas, entre os quais os dos ex-ministros Manuel Pizarro (Saúde) e Francisca Van Dunem (Justiça) ou do ex-primeiro-ministro, António Costa, que respondeu duas vezes às perguntas dos deputados.

O que disse da última vez?

A 17 de junho, Lacerda Sales disse não estar disponível para “servir de bode expiatório num processo político-mediático a qualquer custo”.

O ex-governante salientou que “nenhum membro do Ministério da Saúde pode ter interferência na marcação de consultas ou na administração de medicamentos” e criticou o relatório da Inspeção-Geral das Atividades em Saúde (IGAS) e a auditoria do Hospital de Santa Maria, que concluíram que a lei não foi cumprida no que toca à referenciação das crianças para a consulta de neuropediatria.

Lacerda Sales é um dos arguidos no processo, juntamente com Nuno Rebelo de Sousa (filho Presidente da República) e o ex-diretor clínico do Hospital Santa Maria Luís Pinheiro.

*Com Lusa