As autoridades já tinham começado a desmobilizar no início da manhã desta quinta-feira, depois de terem começado as buscas na última segunda-feira. Agora, contudo, foi a própria Polícia Judiciária a confirmar que as investigações neste local chegaram ao fim.

"A Polícia Judiciária informa que foram dadas como cumpridas as diligência solicitadas pelas autoridades alemãs, através de um pedido de cooperação internacional, de que resultou a recolha de algum material que irá ser sujeito às competentes perícias. A operação decorreu sobre coordenação da Polícia Judiciária, que envolveu investigadores, peritos de criminalística e pessoal da segurança. Os trabalhos tiveram a participação das autoridades alemãs ( BKA) e contaram com a presença de autoridades britânicas (MPS)", lê-se no comunicado enviado às redações, onde é salientado também que "salvaguardados que foram os interesses da investigação ainda em curso em Portugal, o material recolhido será entregue às autoridades alemãs".