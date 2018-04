“Não pode haver dúvidas sobre o que foi usado e não há nenhuma explicação alternativa sobre quem foi responsável. Apenas a Rússia tem os meios, o motivo e o histórico”, disse Johnson num comunicado.

A declaração do ministro seguiu-se à confirmação, pela Organização para a Proibição de Armas Químicas (OPAQ), da identidade do gás utilizado no envenenamento, que as autoridades britânicas tinham identificado como novichok.

O ministro britânico afirma no texto que convocou uma reunião da OPAQ para 18 de abril para avaliar o seguimento do processo.

O comunicado da organização internacional de controlo do armamento químico não faz referência à origem do químico, como tinha acontecido com o laboratório militar britânico de Porton Down, mas salienta a “grande pureza” da substância.

“Os resultados das análises realizadas por laboratórios designados pela OPAQ a amostras biológicas e ambientais recolhidas pela equipa da OPAQ confirmam as conclusões do Reino Unido relativamente à identidade do químico que foi usado em Salisbury e afetou gravemente três pessoas”, afirma a organização.