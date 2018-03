O presidente do Conselho Europeu não esqueceu, no entanto, as vítimas do incêndio que destruiu no domingo um centro comercial na cidade russa de Kemerovo, na Sibéria.

A medida foi além dos países da UE, com Alemanha, França, Polónia e Canadá a anunciarem hoje a expulsão de quatro diplomatas russos cada um, a República Checa e a Lituânia três, a Itália, a Holanda e a Dinamarca dois, a Estónia um e a Ucrânia 13, em resposta ao envenenamento com gás tóxico do ex-espião Serguei Skripal no Reino Unido. Os Estados Unidos anunciaram também a expulsão de 60 “espiões” russos e uma ordem de encerramento do consulado da Rússia em Seattle.

O presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk, anunciou hoje que 14 países da União Europeia decidiram expulsar diplomatas russos, na sequência do caso do envenenamento do ex-espião russo Serguei Skripal.

Os Estados Unidos também anunciaram nesta segunda-feira a expulsão de 60 "espiões" russos e o fechamento do consulado da Rússia em Seattle (noroeste) como parte de um gesto coordenado com outros países ocidentais.

Numa nota oficial, a Casa Branca informa que a ação foi adotada "em conjunto com os nossos aliados da NATO", acrescentando que Washington está disposta a construir melhores relações com Moscovo, mas que isso só será possível "com uma mudança no comportamento do governo da Rússia".

Skripal, de 66 anos, e a filha, de 33, continuam hospitalizados em estado crítico, mas estável, desde que inalaram, a 04 de março, em Salisbury, no sudoeste de Inglaterra, onde residem, um gás neurotóxico chamado Novichok, de fabrico russo, segundo as autoridades britânicas.

O envenenamento de Sergueï Skripal desencadeou uma grave crise nas relações já tensas entre Moscovo e o Ocidente e foi seguido da expulsão de 23 diplomatas russos de território britânico e do congelamento das relações bilaterais.

A Rússia, que clama inocência, anunciou como represália a expulsão de diplomatas britânicos do seu território e pôs fim às atividades do British Council no país.

Já esta segunda-feira, o secretário da Defesa britânico, Gavin Williamson, disse que o mundo se uniu à posição do Reino Unido no caso Skripal e que a paciência para o presidente Vladimir Putin se está a esgotar.

Por sua vez, o ministro dos Negócios Estrangeiros britânico, Boris Johson, saudou já a “resposta extraordinária” dos aliados do Reino Unido ao caso Skripal com “a maior expulsão coletiva de agentes russos de sempre”.

“A Rússia não pode violar as regras internacionais impunemente”, acrescentou o chefe da diplomacia britânica.

O SAPO24 aguarda uma reação do ministério dos Negócios Estrangeiros. Recorde-se que, no passado dia 19, Santos Silva admitia que o envenenamento do ex-espião russo Sergueï Skripal se trata de “uma questão que envolve toda a União Europeia”.

No final de uma reunião dos chefes de diplomacia da UE, na qual foi feito “um exame dos acontecimentos relacionados com o ataque perpetrado com armas químicas, o primeiro que ocorre na Europa depois do fim da II Guerra Mundial, e de que foram vítimas um antigo membro dos serviços de informações russo, que vive no Reino Unido, e a respetiva filha”, Augusto Santos Silva resumiu o teor da declaração conjunta dos 28, que considerou significativa.

“Produzimos e publicámos uma declaração conjunta na qual exprimimos a nossa profunda solidariedade com o Reino Unido e na qual dizemos que levamos extremamente a sério as informações que nos são prestadas pelo Governo do Reino Unido, segundo as quais é altamente provável que haja responsabilidade russa nesse ataque”, apontou.

Para o chefe de diplomacia portuguesa, “esta manifestação de solidariedade com o Reino Unido e os termos em que ela é feita já são por si só a prova de que não se trata apenas de uma relação bilateral entre o Reino Unido e a Rússia, é uma questão que envolve toda a União Europeia”.

Países que expulsaram diplomatas russos: