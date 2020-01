Aquele município do norte do distrito de Aveiro já lançou concurso para a empreitada, contando com uma comparticipação de 75% de fundos europeus.

A autarquia assinala hoje, em comunicado, que se trata de uma intervenção desejada há muito pela população da encosta do Monte de São Domingos, na localidade de Raiva.

Os incêndios ocorridos de 2000 a 2003 destruíram grande parte da vegetação que havia na zona, alterando, segundo o município, "de forma significativa" a estabilidade dos blocos de rochas que ali existem, havendo registo da queda de alguns até às zonas próximas de habitações, junto à Estrada Municipal 1123.

O grande incêndio de outubro de 2017 agravou a situação, levando a que "muitos mais afloramentos rochosos ficassem expostos e em risco de queda".