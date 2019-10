Cuixart, que dirige o Omnium Cultural, um dos dois grupos ativistas que lideraram o movimento de independência da Catalunha, disse que os 12 condenados na segunda-feira devem primeiro recorrer ao Tribunal Constitucional espanhol antes de abordarem a Europa.

As autoridades catalãs anunciaram que três pessoas foram detidas e pelo menos 170 feridas, incluindo cerca de 40 polícias, durante confrontos, segunda-feira, entre manifestantes e a polícia de intervenção no aeroporto internacional de Barcelona e noutras partes do nordeste da Espanha.

Os protestos surgiram pela plataforma "Tsunami Democràtic", após a condenação de uma dúzia de líderes separatistas à frente da oferta de secessão da Catalunha.

O ministro do Interior do Governo Espanhol, Fernando Grande-Marlaska, disse que as autoridades estão a investigar o grupo.

A operadora aeroportuária espanhola, AENA, disse que mais de 1.000 voos estão programados para operar normalmente em Barcelona no dia de hoje, depois do cancelamento de pelo menos 110 na segunda-feira, que deixaram milhares de passageiros retidos no aeroporto.