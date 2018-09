Fonte do BE adiantou à agência Lusa aqueles que serão alguns dos temas que deverão constar da intervenção de Catarina Martins, que será centrada no atual contexto e nas opções que se colocam no ano político que agora se inicia.

O discurso de hoje à tarde de Catarina Martin, previsto para as 17:30, é o momento político mais aguardado do Fórum Socialismo 2018, devendo marcar o tom para a reta final da atual legislatura numa altura em que o Orçamento do Estado para 2019 está a ser negociado entre Governo e parceiros de esquerda.

O Fórum Socialismo começou na sexta-feira, em Leiria, e promoveu cerca de 50 debates sobre os mais diversos temas que habitualmente estão na agenda política do BE, juntando mais de 400 pessoas.

No entanto, antes do discurso da líder do partido há tempo ainda para dezenas de painéis, sendo uma das novidades a presença do músico e compositor José Mário Branco, num espaço intitulado "No canto não há neutralidade", agendado para as 16:00, mesmo antes do encerramento.

O antigo coordenador do BE, Francisco Louçã, também volta a marcar presença nesta iniciativa, promovendo um debate intitulado "A democracia líquida e a estratégia matrioska: será que os russos determinam as eleições por todo o lado?".

Antes do período de férias, o BE viveu um momento conturbado com a demissão do ex-vereador bloquista na Câmara de Lisboa, Ricardo Robles, na sequência de uma notícia segundo a qual, em 2014, o autarca adquiriu um prédio em Alfama por 347 mil euros, que foi reabilitado e posto à venda em 2017, avaliado em 5,7 milhões de euros.

Em entrevista à SIC a 31 de julho, a coordenadora bloquista assumiu que "houve um erro de análise da direção política do BE" sobre o caso de Ricardo Robles, uma vez que a contradição criaria um "entrave quotidiano" ao trabalho como vereador em Lisboa.

O ano passado, no encerramento desta mesma iniciativa, a líder bloquista avisou então que a discussão do Orçamento do Estado para 2018 seria sobre escolhas e não restrições, sublinhando que o BE recusaria "gerir o que já foi feito" porque queriam "fazer o que falta".

"Nós não vamos gerir o que já foi feito, vamos fazer o que falta fazer e o que nos comprometemos a fazer quando fizemos os acordos em novembro de 2015", afirmou então Catarina Martins.

Outro dos pontos fortes do discurso de rentrée de 2017 foi a exigência que os 11 mil professores contratados precariamente pelas escolas todos os anos fossem vinculados até ao final da atual legislatura.