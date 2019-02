A coordenadora do BE, Catarina Martins, considerou hoje irresponsável fazer do impasse entre Governo e enfermeiros "um conflito galopante", manifestando preocupação com o "extremar de posições que não tem levado a lado nenhum".

A coordenadora do BE garantiu que o partido "defende o direito à greve", lembrando que "esta requisição civil foi feita porque, segundo o Governo, não estão a ser respeitados serviços mínimos", mas "os sindicatos dizem que os serviços mínimos estão a ser respeitados" o que, a ser verdade, faz com que esta medida não tenha, "na prática, nenhum efeito".

"Eu pedia razoabilidade a todas as partes, concentrar no que é essencial para que os problemas sejam resolvidos porque já estamos há tempo demais com esta tensão, com esta pressão, com este extremar de posições que não tem levado a lado nenhum", apontou.

Questionada se esta requisição civil era um extremar de posições, Catarina Martins disse apenas que "fazer disto um conflito galopante é irresponsável".

"A nós preocupa-nos uma escalada na forma como Governo, sindicatos e ordem dos enfermeiros têm lidado com este assunto e a hostilidade pública porque achamos que o que é preciso é ter a cabeça fria e a capacidade de negociar soluções", tinha começado por dizer.

"Eu tenho ouvido reivindicações vindas da ordem ou dos sindicatos que são algumas delas novas e surpreendem toda a gente que as ouve, mas há uma reivindicação que vem desde o início e que é muito importante", afirmou.