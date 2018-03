“Seria bom haver serenidade” no debate sobre as consequências das eleições em Itália porque “a realidade é mais complexa do que a propaganda”, disse Cavaco Silva, convidado da palestra anual Alexis de Tocqueville, na Universidade Católica Portuguesa, em Lisboa, numa aula sobre o aprofundamento da União Europeia.

Apesar da “incerteza e da tentação para dramatizar a situação”, o Presidente entre 2006 e 2016 recordou que “os partidos populistas que venceram as eleições, corrigiram, durante a campanha, várias das suas posições anti-europeístas”.

Cavaco Silva lembrou que, enquanto chefiou o Governo em Portugal, de 1985 a 1995, conheceu nove primeiros-ministros italianos.

Independentemente dos eurocéticos, o antigo Presidente da República lembrou que mesmo o primeiro-ministro da Grécia, Alexis Tsipras, líder da coligação de esquerda radical, optou por um terceiro resgate financeiro a sair da União Europeia.