Numa declaração à agência Lusa, o também antigo primeiro-ministro Cavaco Silva recordou o seu secretário de Estado da Juventude, ministro dos Assuntos Parlamentares, ministro da Educação e ministro Adjunto e da Juventude, que hoje foi encontrado morto num campo de golfe em Matosinhos (Porto), aos 75 anos.

“Eu estou profundamente chocado, profundamente entristecido com a notícia da morte do engenheiro Couto dos Santos. No último verão, tínhamos tido aqui no meu gabinete uma longa conversa em que verifiquei que Couto dos Santos continuava a ser uma pessoa de ideias novas, de ideias inovadoras, um homem com grande criatividade e muito empenhado em contribuir para a resolução dos problemas do nosso país”, salientou.

Cavaco Silva recordou Couto dos Santos como “um elemento muito importante” nos seus executivos nas décadas de 80 e 90: “Pode-se dizer que Couto dos Santos foi, nos meus governos, o ministro das questões particularmente difíceis”, afirmou.

O antigo chefe de Estado destacou “o papel muito importante” que teve “na liberalização da comunicação social, na criação das televisões privadas”, que apontou como uma das reformas mais marcantes dos seus governos.

“Na pasta da educação, num tempo de grandes transformações, ele teve que tomar decisões muito corajosas. Pedi-lhe, num momento difícil das questões de educação, que assumisse a responsabilidade por essa pasta e ele aceitou. E não fugiu às suas responsabilidades”, destacou.

Para Cavaco Silva, Couto dos Santos “foi um homem que, pela sua ação ao serviço do país, prestou muitos e importantes trabalhos ao nosso país, contribuindo para o seu desenvolvimento”.

“Foi um político que não fugiu às suas responsabilidades, procurou fazer o melhor e teve um espírito notável de inovação. A ação dele à frente da pasta da Educação foi um marco muito importante na política que meus governos desenvolveram ao longo dos anos”, afirmou, dirigindo os “mais sentidos pêsames” à família.