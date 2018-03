“Não resta hoje dúvida de que valeu a pena resistir aos ataques. A melhor prova disso são os largos milhares de visitantes que, anualmente, visitam o CCB e ali assistem aos melhores espetáculos. O CCB estabeleceu-se com uma tal força e ‘envelheceu’ tão bem que, ao fim de poucos anos, era já difícil conceber Belém e Lisboa sem a presença da sua marca – a arquitetónica, de autoria de Vittorio Gregotti e Manuel Salgado, e a cultural”, refere Aníbal Cavaco Silva, numa declaração escrita enviada à agência Lusa, a propósito dos 25 Anos do CCB.

Contudo, sublinha, “nem sempre as boas decisões são consensuais” e a construção do CCB, que chegou mesmo a ser chamado de “monumento do cavaquismo”, foi motivo para “ataques violentos”, em especial relativos ao impacto visual que o edifício teria numa zona nobre da cidade de Lisboa.

“Passados vinte e cinco anos sobre a sua abertura ao público, é com enorme satisfação que assinalo o inquestionável impacto positivo que o CCB teve não só sobre a cidade de Lisboa, mas acima de tudo sobre a cultura dos portugueses”, escreve Cavaco Silva.

As celebrações dos 25 anos do CCB vão ter início no próximo dia 21, data oficial da inauguração, com um Dia Aberto, mas prolongam-se até ao fim do ano, com várias iniciativas.

O projeto do CCB foi decidido em 1988, no segundo Governo liderado por Cavaco Silva, e entregue por concurso ao consórcio de arquitetos Vittorio Gregotti e Manuel Salgado. Concluído em 1992, para acolher a primeira presidência portuguesa do Conselho Europeu, abriu ao público em 21 de março de 1993, há 25 anos.