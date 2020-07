Em declarações aos jornalistas no parlamento, Telmo Correia disse ainda que “seria interessante” ouvir “outros órgãos de soberania” sobre o tema, numa referência implícita ao Presidente da República.

Questionado o se o CDS-PP admite pedir uma audiência Marcelo Rebelo de Sousa, Telmo Correia salientou que não lhe cabe tomar essa iniciativa e reiterou que apenas diria que “será interessante conhecer a posição de outros órgãos de soberania” sobre o tema.

PS e PSD aprovaram hoje, com votos contra dos restantes partidos, uma alteração ao regimento da Assembleia da República que põe fim aos debates quinzenais com o primeiro-ministro e torna a sua presença obrigatória no parlamento para responder sobre política geral apenas de dois em dois meses.

Na votação indiciária realizada hoje no grupo de trabalho - e que terá de ser ratificada na Comissão de Assuntos Constitucionais e confirmada na quinta-feira em plenário -, PS e PSD votaram sozinhos a favor do artigo que cria um novo modelo de debates mensais com o Governo: num mês, com o primeiro-ministro sobre política geral e, no seguinte, sobre política setorial com o ministro da pasta.

“Hoje é um momento histórico no parlamento, do ponto de vista negativo (…) Aquilo que hoje aconteceu é que se deu um golpe fatal no parlamentarismo e no funcionamento da Assembleia da República, tal como a conhecemos”, disse.