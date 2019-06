Se não o fizer, o líder parlamentar do CDS, Nuno Magalhães, afirmou que a sua bancada enviará a António Costa uma pergunta, por escrito, para explicar que tipo de acordo conseguiu com a Altice e a Motorola para a compra de capital do Sistema Integrado de Redes de Emergência e Segurança de Portugal (SIRESP), que hoje anunciou no debate quinzenal, na Assembleia da República, em Lisboa.

Depois de Costa anunciar, em resposta a uma pergunta da líder centrista, Assunção Cristas, que havia acordo com a Altice e um “acordo genérico” com a Motorola, as duas empresas corrigiram a informação.

A Altice Portugal disse à Lusa que há um "acordo de princípio" relativo aos "pressupostos da aquisição" das participações dos privados no SIRESP e Motorola afirmou, também à Lusa, haver "um acordo genérico", que ainda está a ser negociado.

Já depois de terminar o debate quinzenal, o CDS convocou os jornalistas para criticar a forma como António Costa fez o anúncio e recordou que as duas empresas de telecomunicações “falam de um acordo para um futuro acordo, não falam de um acordo”.

“Um acordo de princípio não é um acordo” e “um princípio de acordo não é um acordo”, afirmou ainda.