Numa nota envidada às redações, a porta-voz do partido, Cecília Anacoreta Correia, afirma que “houve tempo para preparar o regresso às aulas em segurança”, mas “seis meses passados do início da pandemia, os problemas que se antecipam vão uma vez mais ser respondidos com base no improviso e na boa vontade de quem está no terreno”.

No arranque do novo ano letivo, “o desnorte do Ministério da Educação levou, inclusivamente, a recusar a agrupamentos escolares a implementação do regime misto de desdobramento de horários entre aulas presenciais e não presenciais”, refere.

Para a centrista, “esta limitação à autonomia das escolas que querem responder preventivamente aos desafios do momento é inaceitável”.

“Sem prévia organização de aulas não presenciais não estão garantidos os direitos de alunos, professores e funcionários que não possam ir fisicamente à escola. A igualdade de acesso ao ensino e ao trabalho é neste momento uma miragem”, salienta.