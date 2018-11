“Estamos disponíveis para uma solução, que todos devemos estudar. Parece-nos que faz sentido sentar-nos à mesa”, afirmou à Lusa a deputada centrista Vânia Dias da Silva, num comentário ao desafio lançado na terça-feira à noite por Marcelo Rebelo de Sousa, sobre se o Estado não tem o dever de intervir face à crise da comunicação social.

O chefe de Estado considerou que há uma "situação de emergência" na generalidade da comunicação social que já constitui "um problema democrático e de regime" - uma afirmação que mereceu a concordância de Carlos César.

A parlamentar do CDS defendeu que uma eventual intervenção do Estado deve ser feita com cuidado e aconselhou que se tente “encontrar-se soluções criativas” que não passem apenas por “lançar dinheiro sobre o problema”.

“A intrusão do Estado nos media pode ter um efeito perverso e pernicioso e temos que perceber que a solução a desenhar tem que ser imaculada no sentido de não haver nenhuma ingerência do poder político nos meios de comunicação social”, disse.