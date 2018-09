"Sabemos que há muitas intervenções a decorrer na cidade de Lisboa em escolas, muitas delas profundamente atrasadas. A lista das escolas que estão a ser intervencionadas é grande, mas a verdade é que olhamos para a execução, e para o calendário da execução, e estamos a falar de execuções que muitas vezes não passam os 10% ou os 30%”, disse Assunção Cristas.

A vereadora e líder do CDS-PP visitou hoje a escola básica O Leão de Arroios, frequentada por alunos do primeiro ciclo. A acompanhá-la uma comitiva, onde estava também a vereadora Conceição Zagalo (CDS-PP).

No final da visita, em declarações aos jornalistas, a autarca apontou que os atrasos nas obras mostram que “a Câmara não tem capacidade de ação e de resolução de problemas concretos do dia-a-dia da vida da cidade, nomeadamente as escolas”.

Numa altura em que falta cerca de uma semana para o início do novo ano letivo, Cristas salientou que “as críticas são muitas”, e que houve “falta de aproveitamento do período de férias para acelerar essas obras” e, por isso, “a verdade é que há obras que se arrastam”.