A lista dos secretários de Estado do Governo liderado por Luís Montenegro foi divulgada no ‘site’ oficial da Presidência da República, algumas horas depois da reunião do primeiro-ministro com o chefe de Estado, que decorreu no Palácio de Belém.

O CDS-PP conta com dois secretários de Estado no novo Governo, pastas ocupadas pelos vice-presidentes Telmo Correia e Álvaro Castello-Branco, que se juntam no executivo ao líder do CDS-PP, Nuno Melo, que é ministro da Defesa Nacional.

Telmo Correia regressa a funções governativas como secretário de Estado da Administração Interna no ministério tutelado Margarida Blasco. Advogado e docente universitário, foi ministro do Turismo no XVI Governo Constitucional e deputado à Assembleia da República.

Álvaro Castello-Branco é o novo secretário de Estado Adjunto e da Defesa Nacional, trabalhando diretamente com Nuno Melo.

Os 41 secretários de Estado tomam posse na sexta-feira no Palácio Nacional da Ajuda, em Lisboa.