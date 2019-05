Em relação à promoção do uso efetivo de habitações devolutas, os centristas referem que “é dever do Estado, regiões autónomas e autarquias proceder a um levantamento exaustivo do respetivo património imobiliário com aptidão para uso habitacional, atualizando-o regularmente”, com o objetivo de promover o uso efetivo de habitações devolutas de propriedade pública, “através de programas e incentivos existentes ou a criar para o efeito”.

Neste âmbito, o grupo parlamentar do CDS-PP elimina a proposta dos socialistas de incentivar o uso efetivo de habitações devolutas de propriedade privada, em especial nas zonas de maior défice habitacional.

Sobre os incentivos e garantias ao mercado privado de arrendamento, os centristas reforçam que o Estado tem de promover “seguros de renda, aplicáveis a todos os tipos de arrendamento, ou outros mecanismos de garantia mútua alternativos à necessidade de fiador”.

Das alterações apresentadas pelo CDS-PP consta ainda “a fiscalização efetiva da existência e utilização dos fundos de reserva” dos condomínios.

Além do CDS-PP, o PSD avançou, na terça-feira, com um conjunto de 10 propostas de alteração ao texto do PS sobre a Lei de Bases da Habitação e defendeu que o Estado tem de se manter como garante do direito constitucional à habitação.

Terminado hoje o prazo para apresentação de propostas de alteração aos projetos para a criação da Lei de Bases da Habitação, o deputado socialista João Paulo Correia informou que o PS não apresenta propostas de alteração, uma vez que “já o fez no texto de substituição” à própria iniciativa legislativa para a Lei de Bases.

Em declarações à Lusa, os grupos parlamentes do BE e do PCP asseguram que vão propor alterações, sem indicarem quais, remetendo para quinta-feira a apresentação das mesmas à comunicação social.

Em discussão no parlamento, no âmbito do grupo de trabalho da Habitação, o processo de criação da Lei de Bases da Habitação conta com projetos de PS, PCP e BE.