O Grupo de Intervenção de Segurança Prisional foi chamado ao EPL na terça-feira devido a alegados desacatos por reclusos da Ala B (que tem cerca de 190 detidos) que protestavam por não terem tido visitas como previsto devido à greve dos guardas prisionais.

“Tudo o que mostra um foco de conflito e de instabilidade, ainda por cima relacionado com problemas laborais e com um exercício que é legítimo, do direito à greve, obviamente são objeto de preocupação nossa”, disse a líder do CDS-PP.

Assunção Cristas falava aos jornalistas em Lisboa, onde também é vereadora na Câmara Municipal, à margem de uma ação para assinalar o Dia Internacional do Voluntariado.

“Nestas áreas que têm a ver com segurança, com a soberania do Estado, com um papel que aí é incontornável que tem de ser do próprio Estado, com certeza que para nós deixa-nos com mais preocupações”, apontou.