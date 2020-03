“Se o parlamento, foi isto que eu disse [na sexta-feira], entender que este é o momento oportuno para termos uma revisão constitucional de largo escopo e não a reboque de duas ou três medidas populistas, o CDS não se demitirá desse debate”, afirmou o líder centrista.

Em declarações à agência Lusa no final de uma reunião com a Ordem dos Enfermeiros, em Lisboa, Francisco Rodrigues dos Santos foi hoje mais cauteloso, depois de na sexta-feira ter dito que “o CDS não se demitirá desse debate” e que “a breve trecho” iria apresentar as suas propostas.

“Nós não entendemos que esta revisão deva ser feita de forma apressada, leviana e precipitada”, salientou, notando que é preciso esperar para ver “se este é o momento oportuno ou não” para o CDS debater as suas ideias.

“No entanto, achamos que a ter lugar, deve ser no momento em que todos estejamos devidamente capacitados e preparados para debruçarmo-nos sobre uma matéria de extrema importância, como é a nossa Lei Fundamental”, assinalou Francisco Rodrigues dos Santos.

O presidente do CDS notou igualmente que propostas apresentadas pelo partido nas legislaturas anteriores “revelam apreciação e avaliação profunda das normas constitucionais que, a ser inaugurado um processo de revisão, merecem uma reflexão profunda”.