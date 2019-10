Tiago Vidinha, 29 anos, cego, natural de Santa Maria da Feira e a trabalhar no Porto há quase um ano no Núcleo de Apoio à Integração do Deficiente na Escola Superior de Educação, defende que os cegos têm todo o direito de ter uma reabilitação e o mínimo de boas condições para continuarem a lutar.

As dificuldades de mobilidade na cidade do Porto, onde Tiago Vidinha se move diariamente, são inúmeras, mas, para aquele utente da Metro do Porto, a inexistência de sonorização nos semáforos de várias passadeiras da cidade, como por exemplo no Campo 24 de Agosto, bem como a falta de informações sonoras no cais das estações de metro e na zona de compra e validação de bilhetes são as que destaca.

A falta de sonorização de inúmeras caixas de multibanco é outras das críticas graves que chegam à ACAPO e os cegos nem querem ouvir falar de caixas multibanco com écrans digitais, porque, nesses casos, fazer um pagamento ou levantar dinheiro pode ter um final infeliz.

Segundo Tiago Vidinha, o carregamento dos passes para circular no metro e a validação das viagens não está acessível para os cegos e a informação sonorizada da chegada do metro ao cais da estação é desligada à noite, depois da hora de jantar. Factos que lamenta

“As estações de metro deixam de ‘falar’ à noite, porque incomoda as pessoas, mas nós temos de viajar na mesma”, alerta Tiago Vidinha, assumindo que há situações em que os cegos não conseguem “desenrascar-se sozinhos”.

O “ideal” era a estação [de metro] ter um sistema que ligasse os utentes cegos até à saída ou então que introduzissem um botão junto à escada rolante para permitir pedir ajuda quando se chega ao cais.

“Eu já fiquei sozinho numa estação. Não tinha dinheiro para carregar o passe. Foi obrigado a confiar 40 euros na mão de uma pessoa desconhecida”, testemunha Tiago Vidinha.

As queixas sobre as caixas multibanco da cidade ou das passadeiras para atravessar as ruas do Porto que chegam à ACAPO apontam quase todas para a falta de sonorização, havendo mesmo casos na Foz ou no centro do Porto em que, dizem, desligam o sinal sonoro do semáforo.

“Precisamos de mais apoios para ajudar a reabilitar as pessoas cegas ou com baixa visibilidade no Porto”, apela hoje Paula Costa, no Dia Mundial da Bengala Branca, um símbolo em todo o mundo para assinalar a independência e mobilidade das pessoas cegas ou com pouca visão.

A delegação do Porto da ACAPO assinala no próximo sábado o Dia Mundial da Bengala Branca, com o desafio de colocar vendas às pessoas que queriam sentir o que um cego sente ao andar na cidade do Porto.