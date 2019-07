O tratado formalizou a aliança luso-britânica, considerada a mais antiga aliança diplomática ainda em vigor no mundo, o que o programa Portugal-UK 650 pretende celebrar durante os próximos quatro anos, até 2023.

O evento terá a presença de um representante do Ministério dos Negócios Estrangeiros britânico e do pelo Embaixador de Portugal em Londres, Manuel Lobo Antunes, e também do ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Manuel Heitor.

Este chegou a Londres na quinta-feira com o vice-presidente da Fundação para a Ciência e Tecnologia (FCT), José Paulo Esperança, com a presidente da Agência Espacial Portuguesa, Chiara Manfletti, com o diretor do Centro Internacional de Investigação para o Atlântico, Joaquin Brito, para celebrar uma série de acordos de cooperação científica e tecnológica entre Portugal e o Reino Unido.

Manuel Heitor assinou na quinta-feira, juntamente com o secretário de Estado para as Universidades, Ciência, Investigação e Inovação britânico, o acordo de adesão do Reino Unido ao "Centro Internacional de Investigação do Atlântico" ("AIR Centre" - Atlantic International Research Center").

Foi também assinado um acordo de cooperação entre as agências espaciais de Portugal (Portugal Space) e do Reino Unido (UK Space Agency) e foi lançado um programa de colaboração entre a FCT e a universidade Imperial College London.