Com grandes faixas e ao som de tambores, os manifestantes recorreram a frases de ordem como “Baixem as rendas, aumentem os salários”, “Casas para morar, não para especular” ou “Queremos casa, a habitação é um direito da Constituição”.

Esta concentração foi convocada pela plataforma “Casa para Viver”, que reúne mais de 100 organizações e coletivos.

Pelas 19:00 tomavam a palavra representantes de algumas dessas organizações, ao mesmo tempo que se ouviam testemunhos de mulheres com bebés de colo despejadas no Bairro do Talude, no concelho de Loures.

No local estiveram deputados do BE e do PCP, em “solidariedade com a plataforma”, que foi responsável por levar às ruas de várias cidades do país, em 01 de abril, vários milhares de pessoas em protesto contra a crise na habitação.