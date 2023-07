Em frente à mesquita começaram a formar-se, a partir das 13:00 locais (12:00 em Lisboa), duas longas filas, de um lado homens, do outro mulheres que aguardavam para entrar no templo.

As cerimónias fúnebres estavam previstas para as 13:50 locais (12:50 em Lisboa), mas o aparato de segurança atrasou o início.

No exterior, do outro oposto da Avenida Georges Clémenceau, em Nanterre, nos arredores de Paris, centenas de habitantes locais, alguns com ramos de flores, vestem t-shirts brancas, a exigir “justiça para Nahel”.

Os funcionários da mesquita estão a advertir as pessoas que tentam captar imagens com telemóveis, inclusive transeuntes, para não o fazerem.

O mesmo alerta está a ser feito aos jornalistas.

Nahel Merzouk, de 17 anos, foi morto na manhã de terça-feira por um polícia, depois de alegadamente desobedecer a uma ordem para parar o veículo que estava a conduzir.

A morte do jovem de 17 anos desencadeou uma onda de protestos, paralelamente acompanhados por violência nas ruas de Nanterre e vandalismo de estabelecimentos, que alastrou a Paris e outras cidades.