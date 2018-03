O ministro das Finanças admitiu hoje atrasos no programa de regularização dos precários do Estado, sublinhando que a Educação é uma das áreas mais afetadas, mas garantiu que o Governo vai concluir o processo dentro do prazo previsto.

Mário Centeno respondia assim aos deputados, no parlamento, durante uma interpelação do Bloco de Esquerda (BE) ao Governo sobre os atrasos no Programa de Regularização Extraordinária dos Precários do Estado (PREVPAP).

"É verdade que este processo está atrasado, mas está atrasado muitos anos", disse Mário Centeno em resposta aos deputados da oposição.

"A responsabilidade deste Governo neste processo não vacilará. Vamos concretizá-lo e estamos a concretizá-lo dentro da janela temporal prevista e vamos levá-lo até ao fim", acrescentou o governante.

Em reposta ao BE e ao PCP, que questionaram o Governo também sobre os atrasos na regularização dos precários sobretudo na Educação, Mário Centeno disse que essa é "uma das áreas mais atrasadas", mas garantiu que a situação está a ser ultrapassada.

"Essa área está a ser reforçada, é uma das áreas mais atrasadas e é uma área de grande atenção neste momento do Governo neste processo, dado o número elevado" de pedidos de regularização, que totalizam 6.895.

Segundo garantiu Centeno, "não há nenhum problema em particular na área da Educação em termos de funcionamento das comissões" que avaliam os processos dos trabalhadores.

O ministro das Finanças explicou que a morosidade do programa dos precários tem a ver com o facto de o processo não ser "simples" e garantiu que está a ser feito com "enorme rigor e cumprindo todos os preceitos" previstos na lei.