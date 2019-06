Para o autarca social-democrata, “esta organização do Estado está falida, é pouco produtiva, é lenta, é injusta”, faltando “a capacidade transversal de gerir a uma escala mais próxima”, que é a regionalização.

“Para nós termos um país capaz, competente, que esteja forte quando vier a próxima recessão, é (preciso) formar a administração pública para a tornar mais ágil, mais próxima, mais competente, porque ela, de facto, hoje é um problema”, frisou.

O presidente da Câmara de Mangualde, João Azevedo (PS), disse não concordar “com muitas das coisas” que Ribau Esteves referiu.

“Eu não tenho razão de queixa nenhuma relativamente à relação com o Estado. E não é por estar aqui com este Governo. Com o anterior Governo também senti sempre que havia espaço de diálogo e de comunicação”, afirmou João Azevedo, considerando que os diferentes pontos de vista terão a ver com o facto de Mangualde ser um concelho mais pequeno e ter “menos problemas para resolver” do que o de Aveiro.

Na sua opinião, Portugal tem “tempo para fazer uma regionalização bem feita”, mas antes precisa de resolver alguns problemas.

“Temos primeiro que consolidar uma série de passos: a delegação de competências nas autarquias, resolver o problema das camadas de gordura nas decisões das várias áreas, nomeadamente nas comunidades supramunicipais, nas comissões regionais, nas associações de desenvolvimento local e noutros decisores do Estado. Só com consenso generalizado é que esta regionalização deve ser feita”, afirmou.

O presidente da Câmara do Fundão, Paulo Fernandes, defendeu a necessidade de voltar a discutir a regionalização e a importância da escala operacional.

“Eu não consigo continuar a minha estratégia de desenvolvimento local se não tiver um contexto sub-regional ou regional”, sublinhou.