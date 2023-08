“O alojamento não foi algo de inspeção de segurança que é obrigatória” e “não dispunha das características necessárias para receber pessoas”, declarou Nathalie Kielwasser.

O centro de férias, um antigo celeiro recentemente remodelado, dispunha de detetores de fumo, “mas não em número suficiente para este tipo de estrutura”, afirmou a vice-procuradora.

Enquanto os investigadores continuam o seu trabalho, “não podemos, no momento, verificar se havia ou não extintores de incêndio”, acrescentou.

O fogo começou por volta das 06:30 locais (05:30 em Lisboa) de quarta-feira, no centro de férias para pessoas com deficiências na cidade de Wintzenheim, na Alsácia, no departamento do Alto Reno.

O proprietário do centro, que alertou os bombeiros na madrugada de quarta-feira, está em estado de choque e não foi detido.

“Temos que correlacionar juridicamente o motivo do desastre e se existe algum vínculo com as normas de segurança. No momento, não tenho o resultado das investigações criminais”, indicou Nathalie Kielwasser.

Na quarta-feira à tarde, a vice-procuradora já tinha confirmado a morte de 11 pessoas no incêndio. Entre as vítimas estão um supervisor e 10 adultos com deficiências cognitivas ligeiras.

A administração da região do Alto Reno declarou, num comunicado, que das 28 pessoas alojadas no local, 17 foram retiradas do centro, incluindo uma que foi levada para um hospital num quadro de “urgência relativa”.

Este incêndio é o mais mortífero registado em França nos últimos sete anos, depois de um incêndio num bar em Rouen em 2016, que causou 14 mortos.