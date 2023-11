De acordo com o presidente da Câmara Municipal de Oliveira do Hospital, José Francisco Rolo, a inauguração das novas instalações do Centro de Recolha Oficial Animal realiza-se na manhã do dia 27.

“Com três edifícios, um canil e um gatil, mais um edifício de apoio, o CROA [Centro de Recolha Oficial Animal] tem uma capacidade instalada para recolha e acolhimento de cerca de 50 animais. Representa um investimento na ordem dos 130 mil euros”, destacou.

Segundo o autarca, trata-se de um equipamento perspetivado para garantir o bem-estar e a sanidade animal, assim como a segurança das populações.

“É uma obra de responsabilidade e espírito ético. Esta obra física deverá ser complementada com cada vez mais ações de sensibilização para a adoção responsável de animais e de campanhas de esterilização”, acrescentou.

À agência Lusa, José Francisco Rolo evidenciou que o novo equipamento “é uma peça que se encaixa num projeto maior de valorização e de ordenamento da zona industrial da cidade”.

Na zona industrial da cidade de Oliveira do Hospital está também em curso a requalificação do espaço envolvente aos Estaleiros Municipais, corporizado através da construção do futuro Centro Municipal de Proteção Civil.

Esta obra está “à beira da conclusão” e representa um investimento que ultrapassa os 900 mil euros.