Em declarações à agência Lusa, o presidente da Câmara Municipal de Odivelas (distrito de Lisboa), Hugo Martins (PS), destacou que a nova unidade de saúde é “mais moderna, acolhedora e multifuncional” do que aquela que existia na localidade de Famões.

“Estamos a inaugurar uma nova unidade de saúde para substituir o velho Centro de Saúde de Famões. Uma nova unidade de saúde moderna, confortável, com boas condições de trabalho para os profissionais e boas condições de atendimento”, sublinhou.

O equipamento, que vai servir cerca de sete mil utentes e que fica localizado na Alameda Silva Porto, representa um investimento global de 1,3 milhões euros, beneficiando de um cofinanciamento de 849 mil euros ao abrigo do Programa Operacional Regional de Lisboa 2020.

Já o município de Odivelas contribuiu para esta obra com a cedência dos terrenos e com um investimento de 400 mil euros, segundo adiantou Hugo Martins.

“Todos sabemos que a saúde no geral, e em particular no ACES [Agrupamento de Centros de Saúde] Odivelas-Loures, atravessa uma fase muito difícil. Todos sabemos da falta de médicos no nosso concelho, na Área Metropolitana [de Lisboa] e no país. No entanto, há uma certeza que temos. Se não tivermos equipamentos modernos, bem apetrechados e confortáveis ainda perdemos maior capacidade de atratividade”, argumentou.

A unidade de saúde de Famões contempla área de atendimento, sala de espera, instalações sanitárias, salas de prestação de cuidados de saúde, salas de tratamentos, gabinetes de consulta, gabinetes de enfermagem e todas as áreas e funções de apoio, salas de material clínico, terapêutico, administrativo e arrecadações.

Em termos futuros, Hugo Martins disse ainda que o executivo pretende levar a cabo a construção de mais três centros de saúde no concelho, ao abrigo do Programa de Recuperação e Resiliência (PRR).

“Uma na Urmeira [Pontinha], outra no centro da Pontinha e outra junto da urbanização Colinas do Cruzeiro e Arroja [Odivelas]. Esperemos que todas estejam construídas e concluídas até ao início de 2026”, perspetivou.

Tendo em conta o “esforço financeiro” da Câmara de Odivelas, Hugo Martins insta o Governo a realizar, na mesma medida, um investimento a nível do reforço dos recursos humanos e dos profissionais de saúde.

“Sem eles [profissionais de saúde] não há uma prestação de serviços de qualidade no concelho”, sublinhou.