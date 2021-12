DGS anuncia que no dia 23 de dezembro os centros de vacinação vão funcionar em modalidade Casa Aberta para administrar doses de reforço contra a Covid-19 e/ou Gripe com 63 ou mais anos e para pessoas com 40 ou mais anos que tenham sido vacinadas com a Janssen. No mesmo dia vai abrir o auto-agendamento para pessoas com 55 ou mais anos receberem a dose de reforço.

A modalidade "Casa Aberta" vai estar disponível amanhã, dia 23 de dezembro, para a administração de doses de reforço contra a Covid-19 e/ou contra a Gripe a pessoas elegíveis com 63 ou mais anos e para as pessoas com 40 ou mais anos vacinadas com a Janssen, anunciou a Direção-Geral da Saúde esta tarde. O comunicado revela ainda que "durante o dia de amanhã, ficará também disponível o auto-agendamento para pessoas com 55 ou mais anos para a vacinação com dose de reforço contra a COVID-19". Recorde-se que os Centros de Vacinação estarão encerrados nos dias 24, 25 e 26 de dezembro, bem como nos dias 31 de dezembro e 1 de janeiro.