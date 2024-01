Segundo a BBC, os animais — 14 mil ovelhas e 2 mil bovinos — estão a bordo do MV Bahijah, sob um calor extremo. O navio abandonou a sua viagem no início deste mês através do Mar Vermelho, onde os combatentes Houthis no Iémen têm atacado os navios.

O governo diz que mandou o navio voltar para a Austrália a 20 de janeiro, invocando as "circunstâncias excecionais" em causa.

O navio em questão tinha como destino Israel quando zarpou de Fremantle, na Austrália Ocidental, a 5 de janeiro. Os animais fazem parte das centenas de milhares enviados todos os anos da Austrália para o Médio Oriente.

Os combatentes começaram a atacar navios em resposta às acções de Israel em Gaza — e insistiram que só atacam navios ligados a Israel.

Assim, o barco regressou à Austrália, mas permanece no mar enquanto se aguarda uma decisão sobre se alguns animais podem ser descarregados.

Na quarta-feira, o departamento de agricultura local informou que todos os animais que chegassem ao país de barco estariam sujeitos a "controlos rigorosos de biossegurança", ou seja, a quarentena, embora tenha sido sublinhado que a saúde e o bem-estar são prioritários.

O objetivo da quarentena é manter o país livre de muitas das pragas e doenças mais invasivas do mundo.