“Há envenenamento de cães e gatos e onde recebemos mais denúncias é do Sal e da Boa Vista, mas também de outras ilhas, como São Nicolau, e da cidade da Praia (ilha de Santiago). Acontece um pouco por todo o país em diferentes dimensões e com diferentes frequências”, disse à Lusa a presidente do Movimento Civil das Comunidades Responsáveis (MCCR), Maria Zsuzsanna Fortes.

Segundo a mesma fonte, só no último ano as associações de defesa contabilizaram cerca de 3.000 animais que morreram envenenados nas ruas do país, num crime que se tem intensificado nos últimos dias, apelando a todos a denunciarem os casos.

O MCCR é um movimento da sociedade civil que tem levado a cabo um conjunto de ações para apoiar a gestão ética e sustentável da população canina e tem sido uma voz ativa e interventiva para o bem-estar animal e contra os maus-tratos em Cabo Verde.

Maria Zsuzsanna Fortes não tem dúvidas que há uma “atividade organizada e sistemática” no país para matar esses animais na via pública, justificando com o facto de no Sal e na Boa Vista haver uma mesma frequência e localização dos casos.

“Na Praia, por exemplo, desapareceram muitas matilhas de cães. Cidadela (bairro da capital) ficou vazia e há várias outras zonas onde desapareceram. Recebemos denúncias dos donos e também de cuidadores comunitários”, referiu ainda a mesma responsável.

Quanto ao veneno utilizado, a presidente do MCCR avançou que as análises apontam para um pesticida que é utilizado na agricultura e que é “extremamente potente” e que pode também matar uma pessoa.

“Já foi proibido o seu uso em vários países, por causa disso”, afirmou a líder associativa, que aproveitou a entrevista à Lusa para pedir ajuda à polícia, para evitar que “um pesticida deste calibre seja comercializado livremente no país”.

No caso da Boa Vista, onde em novembro de 2022 a autarquia local também denunciou envenenamento de cães, suspeita-se que está a ser utilizado outro tipo de veneno, igualmente potente, disse ainda Maria Fortes, que lamentou o “insucesso” que a associação tem tido com as denúncias feitas junto das autoridades policiais do país.

Em Cabo Verde, são frequentes casos de morte de cães e gatos por envenenamento na via pública, o que tem levado a reações e queixas das associações de defesa desses animais.

Só na cidade da Praia, associações de defesa dos animais estimam a existência de cerca de 20 mil cães de rua, representando um problema de saúde pública.

Em fevereiro de 2002, a diretora da Fundação Brigitte Bardot, Brigitte Auloy, elogiou, na Praia, as mudanças na gestão da população canina em Cabo Verde, pediu envolvimento das autoridades e considerou que tal podia melhorar a imagem do turismo no arquipélago.

Mas a presidente do Movimento Civil das Comunidades Responsáveis disse que os últimos casos vão ter um efeito “muito grave” para o país, que assinou acordos internacionais a assumir os princípios da gestão ética da população canina e felina.

“Estas notícias dizem-nos que não estamos a conseguir honrar esses compromissos”, lamentou a presidente, que reconheceu a existência de “alguns ataques” de cães vadios a locais turísticos, mas mostrou-se contra o extermínio, defendendo castração e adoção comunitária.

