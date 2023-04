A contestação começou a tomar forma há cerca de um ano e constituiu-se entretanto no movimento “Somos Todos Misericórdia”, que pretende demonstrar o descontentamento em relação à atual direção da União das Misericórdias Portuguesas (UMP), presidida por Manuel Lemos, e propor mudanças.

Em declarações à agência Lusa, o porta-voz do movimento explicou que a contestação surgiu dentro das próprias misericórdias, há cerca de um ano, porque não se sentem representadas pela UMP, envolvendo já perto de 40 instituições.

“O processo está a iniciar-se e vai culminar claramente com a apresentação de uma alternativa à liderança nacional no processo eleitoral que se avizinha, no próximo mês de dezembro”, disse António Sérgio Martins, provedor da Misericórdia de Pampilhosa da Serra e porta-voz do movimento.