Apesar de classificar como “notável” a atuação da GNR naquele território, Gonçalo Lagem exige uma “visibilidade mais musculada” das forças de segurança, bem como “mais recursos” para o posto de Monforte.

“Tem de existir, de uma vez por todas e de cima para baixo, diretrizes e penalizações efetivas para quem prevarica e para quem não cumpre as regras do comum do cidadão, que paga os impostos, que vive do seu trabalho e quer paz e tranquilidade”, defendeu.

A Lusa contactou o oficial de relações públicas do Comando Territorial de Portalegre da GNR, major David Pires, que referiu que têm sido registadas “situações pontuais” de insegurança em Monforte, considerando ainda não existirem casos para “alarmismos”.

“Os meios são balanceados, quer os das patrulhas territoriais, quer do destacamento de intervenção, que tem sempre equipas no distrito, muitas vezes direcionadas para o concelho de Monforte”, disse.

A GNR foi chamada ao quartel dos Bombeiros de Monforte, estando a proceder à identificação das pessoas envolvidas naquele episódio.