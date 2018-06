“Temos um auditório que é aberto ao público, aberto a todo o tipo de instituições ou organizações que queiram perceber como os Narcóticos Anónimos funcionam e temos as reuniões fechadas, em que só podem participar adictos em recuperação”, adiantou ‘G’.

De acordo com o coordenador de relações públicas, o encontro serve para “celebrar a abstinência total de todo o tipo de drogas”, com espaço para a partilha e para ouvir testemunhos de quem está a trabalhar para ter uma “vida sem drogas”.

Em declarações à agência Lusa, o coordenador de relações públicas, hospitais e instituições adiantou que o encontro tem como objetivo juntar todas as pessoas que recorreram à Associação Portuguesa de Narcóticos Anónimos para tentarem ultrapassar a dependência das drogas.

Disse também que no segundo dia vai haver uma festa em que celebram os “tempos de limpeza”.

“Vamos fazer 65 anos a nível mundial e fazemos contagem decrescente de tempo de limpeza. No domingo irão estar duas pessoas que vão subir ao palco e perguntam quem tem 65 anos de recuperação”, explicou, acrescentando que o mais provável é que haja pessoas a celebrar 35 anos de limpeza, ou seja, os anos de existência da associação em Portugal.

‘G’ sublinhou que a Associação Portuguesa de Narcóticos Anónimos faz cerca de 140 reuniões semanais em todo o país, assentes no modelo dos 12 passos, e que grande parte das peças que pedem ajuda chegam através da linha verde (800 20 20 13).

“Acreditamos que através das nossas reuniões regulares, sustentadas no modelo dos 12 passos e da partilha, podemos identificar-nos uns com os outros, sem receio de julgamentos para poder assumir, que é o primeiro passo, que temos um problema com drogas”, explicou.

Acrescentou que os onze passos seguintes têm a ver com o “fortalecimento da pessoa em si, em que passa o período em que deixa de estar obcecado com drogas” e começa a “sentir que é possível viver sem drogas e ser feliz”.