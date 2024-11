Os suspeitos furtaram o cofre e cerca de dez mil euros em dinheiro durante a madrugada de hoje.

Segundo o reitor do Santuário dos Milagres, Jacinto Gonçalves, realizou-se uma reunião na noite de quarta-feira, que terminou pela meia-noite.

O pároco contou ainda que foi alertado à noite para uma avaria no alarme, que pretendia reparar hoje de manhã. "Hoje de manhã, quando entrei percebi que havia estragos em várias portas. Levaram o cofre com o dinheiro angariado na festa do verão e as esmolas da caixa do Senhor dos Milagres, aquela que tem sempre mais dinheiro", revelou.

Jacinto Gonçalves admitiu que o prejuízo pode ser superior, uma vez que o dinheiro ainda não estava totalmente contabilizado e o próprio cofre, que era robusto, também custou dinheiro.

"Felizmente não levaram nenhuma arte sacra nem se puseram vidas em perigo, que é o mais importante, apesar do dinheiro também fazer falta", concluiu.