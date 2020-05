A concentração, convocada espontaneamente, através das redes sociais, ocorreu no bairro multiétnico de Neukölln. Os manifestantes levavam retratos de Floyd e cartazes denunciando a brutalidade policial usada contra os negros.

Em alguns pontos da capital alemã, apareceram grafitis com a imagem de Floyd, que foi morto enquanto um polícia o segurava no chão com o joelho a pressioná-lo durante vários minutos.

A manifestação de hoje segue-se à que teve lugar este sábado, na qual participaram mais de duas mil pessoas em frente à embaixada dos EUA na capital alemã. Um protesto, que decorreu sem incidentes, e tinha também sido convocado através das redes sociais.

As ações de solidariedade para com Floyd tiveram mais seguidores do que as múltiplas concentrações programadas para este sábado, tanto em Berlim como noutras cidades alemãs, contra as restrições na vida pública devido à pandemia de Covid-19.