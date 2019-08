As autoridades das Bahamas dizem que duas a três mil pessoas que vivem em pequenas enseadas nas ilhas devem evacuar as suas casas e pedem a sua saída rápida, para não colocarem em risco as suas vidas e as das equipas de resgate.

O furacão aproxima-se hoje das Bahamas, na América Central, numa rota que se deverá encaminhar para o estado da Florida, na costa leste dos Estados Unidos, onde deverá chegar no domingo, onde o Centro Nacional de Furacões dos EUA o descreve como “extremamente perigoso”.

O furacão “pode ter resultados desastrosos para as ilhas”, disse Kwasi Thompson, ministro de Estado das Bahamas.

O Governo está a montar abrigos, em igrejas e escolas, que estão a ser abertos ao longo do dia.

No início do dia de hoje, o Dorian estava localizado a cerca de 600 quilómetros a leste das Bahamas, com ventos que atingem os 230 quilómetros por hora.