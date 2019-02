“O acordo alargado e o acesso a mais informação permite considerar que estão reunidas as condições para que vá mais longe do que a anterior no apuramento dos factos e daí tirar conclusões que sejam o mais consensuais possíveis”, afirmou.

“Sobre a recapitalização do banco, foi constituída em junho de 2016 de forma potestativa a primeira comissão, encerrada em julho de 2017, sem que as suas conclusões fossem aprovadas”, recordou.

O presidente da comissão, o social-democrata Luís Leite Ramos, salientou que à espera dos deputados estará “trabalho árduo e pouco tempo”, já que os trabalhos da comissão deverão estar concluídos em meados de junho.

Na primeira reunião da mesa e coordenadores, ficou acordado que os partidos deverão entregar os pedidos de documentação e de audições, ainda que possa não ser a lista definitiva.

Na quarta-feira, realizar-se-á a primeira reunião com todos os elementos da comissão às 14:00, tendo Luís Leite Ramos considerado desejável que as primeiras audições se realizem na segunda semana de março.

O PS indicou como primeiro vice-presidente Fernando Rocha Andrade e o CDS-PP João Almeida como segundo vice-presidente.

A comissão integra sete parlamentares do PSD, sete do PS, um do BE, um do PCP e outro do CDS-PP.

Pelo PSD – além do presidente - o coordenador será o deputado Duarte Pacheco, e os restantes elementos serão Duarte Marques, Conceição Ruão, Inês Domingos, Carlos Silva, Virgílio Macedo.

Pelo PS, o coordenador da equipa será o deputado João Paulo Correia, que contará com mais três ‘vices’ da bancada socialista: Fernando Rocha Andrade, João Marques e Carlos Pereira.

São também elementos efetivos da comissão de inquérito, pelo lado do PS, a ex-ministra Constança Urbano de Sousa, Isabel Moreira e o ex-secretário de Estado Jorge Gomes. Como suplentes, o PS indicou os deputados Jamila Madeira, Marcos Perestrelo e Fernando Anastácio.

O CDS-PP, partido que propôs a comissão, terá como deputado efetivo João Almeida - porta-voz do partido e que participará pela terceira vez nos inquéritos parlamentares sobre o banco público - e como suplentes a ‘vice’ da bancada e do partido Cecília Meireles e Ana Rita Bessa.

Pela parte do BE, a dirigente Mariana Mortágua integrará esta comissão de inquérito como efetiva, tendo como suplentes Jorge Costa e Ernesto Ferraz.

Pelo PCP, Paulo Sá será o deputado efetivo e Duarte Alves e o líder parlamentar, João Oliveira, os suplentes.