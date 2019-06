De acordo com um documento da CGTP, que vai servir de apoio a um encontro nacional que hoje se realiza em Lisboa, “a presente situação comporta resultados positivos, designadamente, no plano do reforço da organização e da sindicalização”, mas “os ganhos são insuficientes para superar problemas e dificuldades decorrentes da desvalorização do trabalho e dos trabalhadores e da ofensiva contra os seus direitos e rendimentos”.

“Os recursos financeiros do MSU são indissociáveis da sindicalização e do recebimento da respetiva quotização — elemento estratégico que garante a sua independência -, pelo que é determinante intensificar a ação sindical integrada, reforçar a organização nos locais de trabalho e agir no imediato perante quaisquer situações de retenção patronal da quotização dos trabalhadores”, defende a Intersindical no documento a que a agência Lusa teve acesso.

O encontro nacional da CGTP insere-se na fase preparatória do próximo congresso, que se realiza em fevereiro de 2020 no Seixal.

O documento de trabalho defende como prioridade não só a dinamização de mais sindicalização, e , por consequência, de mais receita de quotização, mas também o avanço “na discussão das questões financeiras, da gestão e aplicação dos recursos como prática regular e generalizada, com implementação de regras, mecanismos de gestão e medidas concretas para controlar e reduzir gastos internos e redimensionar e adequar o aparelho existente”.