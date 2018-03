A chefe da diplomacia da União Europeia (UE), Federica Mogherini, convocou hoje formalmente o embaixador russo junto das instituições comunitárias para "conversações" com Bruxelas, segundo um comunicado.

“O Conselho Europeu pediu à Alta Representante, Federica Mogherini, para convocar o Chefe da Delegação da Federação Russa junto da UE para conversações com Bruxelas”, segundo um comunicado divulgado pelo serviço de Ação Externa da União Europeia.

“O Chefe da Delegação foi instruído em conformidade pela Alta Representante e deverá chegar a Bruxelas este fim de semana para consultas com ela”, acrescenta o comunicado.

Um porta-voz do Kremlin, citado pela AFP, já lamentou esta decisão da UE, que surge na sequência do ataque químico contra o ex-espião russo Serguei Skripal e da filha, no Reino Unido.