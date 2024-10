O secretário-geral da ONU, António Guterres, está "chocado com o número horrível de mortes, feridos e destruição no norte" da Faixa de Gaza, onde o exército israelita continua as suas operações, disse hoje o porta-voz.

“A situação dos civis palestinianos encurralados no norte da Faixa de Gaza é insuportável”, denunciou, em comunicado citado pela AFP, descrevendo “civis presos sob os escombros, pessoas doentes e feridas privadas de cuidados de saúde vitais e famílias sem comida e abrigo”.