O Chefe do Estado-Maior das Forças de Defesa de Israel (FDI), tenente-general Herzi Halevi, anunciou hoje a demissão invocando as falhas de segurança que permitiram o ataque do Hamas em 7 de outubro de 2023.

Halevi disse que cessará funções em 6 de março, quando concluir as investigações sobre o ataque do grupo extremista palestiniano contra Israel, que desencadeou uma guerra de 15 meses, interrompida no domingo por um acordo de cessar-fogo. Na carta de demissão, Halevi afirmou que as forças armadas, sob o seu comando, “falharam na missão de defender o Estado de Israel”, segundo a agência norte-americana AP. O ataque do Hamas causou cerca de 1.200 mortos e 250 reféns, segundo as autoridades israelitas. Em retaliação, as FDI lançaram uma ofensiva de grande envergadura na Faixa de Gaza que em 15 meses provocou mais de 47.000 mortos, segundo o governo controlado pelo Hamas. Os combates foram interrompidos no domingo, depois de um acordo que numa primeira fase prevê a troca de reféns detidos em Gaza por palestinianos presos em Israel. Halevi iniciou o que deveria ser um mandato de três anos em janeiro de 2023. “Transferirei o comando das FDI para o meu substituto de uma forma rigorosa e de alta qualidade”, afirmou, citado pelo jornal The Times of Israel. Halevi é o mais proeminente oficial israelita a demitir-se por causa do ataque de 7 de outubro.