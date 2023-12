“O Governo da RAEM irá unir e liderar os diversos setores sociais para que agarrem as oportunidades proporcionadas pelo desenvolvimento nacional e continuem a promover a prática bem-sucedida de ‘um país, dois sistemas’ com características de Macau, de modo a assinalar com sucesso o 75.º aniversário da implantação da República Popular da China e o 25.º aniversário do Retorno de Macau à Pátria”, afirmou Ho Iat Seng, num discurso proferido por ocasião do 24.º aniversário da Região Administrativa Especial de Macau (RAEM).

Ainda sobre o próximo ano, que “assinala um importante período histórico”, o governante salientou a defesa “com um esforço acrescido e firmeza, a segurança nacional e a estabilidade social, reforçar a elaboração de estratégias para a consolidação da barreira em prol da segurança nacional” chinesa.

E também “impulsionar efetivamente o desenvolvimento de alta qualidade da economia de Macau”, bem como “aprofundar a integração de Macau na conjuntura do desenvolvimento” da China, disse.

Na intervenção, o governante destacou os resultados alcançados no último ano, sublinhando o aperfeiçoamento do regime jurídico da defesa da segurança do Estado, a recuperação de “forma rápida” da economia de Macau e a elaboração do “primeiro plano abrangente e sistemático de desenvolvimento diversificado na história” do território.

“Estes resultados que alcançámos não foram fáceis de atingir, e, ultrapassados três anos de [pandemia], devemos valorizar o cenário de desenvolvimento promissor que temos hoje, esforçar-nos por consolidar a tendência positiva da recuperação socioeconómica estável e impulsionar, com um empenho acrescido, o desenvolvimento da diversificação adequada da economia, abrindo assim uma nova conjuntura para o desenvolvimento de Macau”, considerou.

Ho Iat Seng referiu ainda o encontro, a 18 de dezembro, com o Presidente chinês, Xi Jinping, salientando “o pleno reconhecimento” do Governo central, que “apontou, claramente, a direção do desenvolvimento da RAEM”.

Depois de mais de 400 anos sob administração portuguesa, Macau passou a ser uma Região Administrativa Especial da China a 20 de dezembro de 1999, com um elevado grau de autonomia acordado por um período de 50 anos.