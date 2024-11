O líder do Chega, André Ventura, admitiu hoje viabilizar outras propostas para a redução do IRC, "mesmo que não sejam tão ambiciosas" como a do seu partido, mas indicou que ainda vai analisar.

Em conferência de imprensa para apresentação das propostas de alteração ao Orçamento do Estado para o próximo ano (OE2025), o presidente do Chega indicou que a sua proposta é reduzir a taxa de IRC em dois pontos percentuais, de 21% para 19%. “É essa proposta que queremos fazer valer. Se PS e PSD tiverem outras propostas, vamos também analisá-las e ver […] Mas, em princípio, nós pugnaremos para que as propostas que vão no sentido da nossa proposta tenham um… ou seja, que haja eficácia nessas propostas, mesmo que não sejam tão ambiciosas como nós gostaríamos que fossem”, afirmou. André Ventura disse que o partido ainda não tomou uma decisão porque as eventuais propostas ainda não são conhecidas. “Logo que essas propostas estejam submetidas nós fazemos a avaliação e eu próprio depois anunciarei o sentido de voto de algumas delas, como o IRC, o caso das pensões”, afirmou. Sobre a proposta do Governo, de descida do IRC em um ponto percentual, Ventura referiu que “não é tão ambiciosa como a do Chega” e que gostava que a sua fosse aprovada. “Depois tomaremos uma decisão sobre as dos outros, quando analisado o contexto político de que a nossa não seja aprovada”, indicou.