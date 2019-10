Na sua primeira intervenção durante o tempo dedicado ao debate sobre o Programa de Governo, apresentado esta manhã na Assembleia da República, em Lisboa, pelo primeiro-ministro, António Costa, o parlamentar do Chega usou por diversas vezes a palavra “vergonha”, incluindo para classificar o XXII Governo Constitucional.

“Sei uma coisa, sei que este Governo é uma das maiores vergonhas da nossa história democrática”, afirmou André Ventura, que criticou vários pontos do programa hoje apresentado.

Ventura considerou que “chega a ser emocionante, comovedor, ver a esquerda agora muito chateada com o Partido Socialista”, e criticou que PCP e BE, “que deram a mão ao pior que o Partido Socialista fez”, estejam “hoje perante os portugueses a dizer que não se lembram de nada”, que há que ter cuidado com o dinheiro que se dá aos bancos, e com “os portugueses que perderam o emprego”.

“Vergonha era o que deveriam ter hoje, quando estão aqui a apoiar um Governo a quem deram a mão durante quatro anos”, defendeu.

Notando que “a direita disse que o diabo ia chegar”, o deputado declarou que “chegou mesmo”.

“E o diabo hoje é esta grande maioria de esquerda que quer tornar Portugal numa espécie de Venezuela. Não contem connosco, nem contem com o Chega, nem contem com a direita portuguesa”, frisou.